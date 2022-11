Troppi disagi nelle strade provinciali. A sollevare la questione i consiglieri comunali Fabiana Bambaci e Massimo Bagli che sollecitano un intervento degli uffici della Città Metropolitana per risolvere delle criticità che nel periodo invernale si accentuano. «Soprattutto nel lungomare di Ponente – scrivono – con i semafori in tilt, si creano forti problemi alla viabilità sul ponte del torrente Mela che collega Barcellona a Milazzo. Ci chiediamo: perché ancora a distanza di 7 anni esiste il semaforo? La città metropolitana di Messina si è limitata a slogan e proclami ma il problema non è stato risolto. Tutto il territorio di sua competenza è abbandonato. Pensiamo all’area di Capo Milazzo ma anche alla zona di Grazia ancora oggi del tutto sprovvista di segnaletica. Attività – proseguono Bambaci e Bagli – che dovrebbero essere posta in essere automaticamente, ma che invece non vengono effettuate neppure ad impulso. I cittadini non possono più attendere. Non vogliono più attendere. Vogliamo sapere dall’Amministrazione provinciale a che punto è la pianificazione degli interventi nel nostro territorio”.

