Lo scrittore Francesco Musolino presenta il suo ultimo romanzo, “Mare Mosso” all’istituto “Guttuso” di Milazzo. Due eventi che si sono svolti nella stessa giornata rivolti ai due indirizzi: il Liceo Artistico e l’Istituto Professionale. Referenti dell’iniziativa i docenti Anna Arizzi e Andrea Giovanni Noto, che hanno moderato l’incontro rispettivamente nelle sedi del Liceo artistico e del Professionale.

Quello di Musolino è un testo “forte” ma lui ha saputo parlare agli studenti che lo hanno letto appassionandoli sin dalle prime righe, conquistandoli con la sua rapidità, la sua efficacia, la tensione narrativa avvincente. Negli incontri in presenza lo scrittore ha portato tra gli studenti la sua storia di mare, d’amore e d’avventura, il suo noir mediterraneo.

Con una grandissima disinvoltura ha raggiunto i ragazzi, che lo hanno molto apprezzato per l’entusiasmo e la comunicazione, per il linguaggio che ha adoperato con loro, per la simpatia che ha suscitato durante la presentazione del libro. L’argomento, trascurato da molti scrittori negli ultimi anni, il mare, è stato compreso ed è arrivato pienamente nei presenti il fascino della pagina di “Mare Mosso”.

Al giovane scrittore siciliano, semi-finalista al prestigioso Premio Scerbanenco, è stata riservata una calorosa accoglienza. Tra i doni realizzati dagli studenti una maglietta, un taccuino e un segnalibro con l’incipit del libro.

Per votare Francesco Musolino al Premio Scerbanenco clicca qui:

https://www.noirfest.com/scerbanenco-2022/?fbclid=IwAR15JqvFJhARavuH2vVboMNdAHUh5fmqT1kR0ZG_Vo2AaYyicznL6fOX5gM