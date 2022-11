Alfa Basket Catania/Svincolati Milazzo 85-86.Parziali 27-21 47-40 73-62 85-86. Una tripla di Manfrè ad otto secondi dalla sirena regala la vittoria alla Svincolati Milazzo sul difficile campo dell’Alfa Basket Catania. I ragazzi di coach Trimboli, dopo aver rincorso per l’intera gara e toccato il – 15 sul finire della terza frazione, nei cinque minuti finali hanno dato il via alla rimonta che si è positivamente concretizzata e conclusa allo scadere. L’Alfa Catania parte forte e con buona intensità si porta sul + 5 dopo i primi due minuti di gioco. La Tripla di Manfrè ed il canestro di Tarolis portano i Milazzesi sulla parità , 7-7 . Catania si riporta avanti ma Sindoni per gli ospiti colpisce dalla distanza ed è + 1 Svincolati. I padroni di casa, trascinati da Abramo, si riportano avanti ed allungano sul + 8 a 4’59 dalla prima sirena. Coach Trimboli chiama timeout e redarguisce i suoi , ma al rientro sono ancora gli Etnei a realizzare e dopo un canestro di Elia vanno sul + 13 . Milazzo prova a riattaccare la spina e così chiude il primo quarto sul -6 , 27-21 . Nel secondo periodo è buono l’impatto con la gara di Mihajlovic , i mamertini vanno sul -3 (34-31)dopo i primi cinque minuti . Pennisi prontamente replica per i rossoazzurri ,+6 , a seguire una tripla di Sindoni ed un una nuova realizzazione della Svincolati portano la compagine ospite sul – 1 a 4’30 dal riposo lungo.

L’Alfa Catania non ci sta ed il duo Abramo-Pennisi da il via al festival delle triple , i padroni di casa tornano sul + 8 (44-36) . Giunge così la seconda sirena sul punteggio di 47-40 . Nel terzo quarto la musica non cambia , i mamertini si caricano di falli ,mentre gli Etnei con alte percentuali di realizzazioni da oltre l’arco sembrano indirizzare la gara dalla propria parte. La Svincolati va sul – 15 e solo nel finale della terza frazione accorcia , è -11 alla penultima sirena . Ultimi dieci minuti in sostanziale equilibrio in avvio , a 6’38 e’ ancora + 10 Alfa ( 75-65 ) . Salvatico realizza per il -7 , ma è sempre Abramo con una nuova bomba a rimandare Milazzo sul – 10 a 5’39 dalla sirena . Il pubblico di casa spinge i suoi e pregusta la vittoria , ma i ragazzi di Coach Trimboli si scuotono . Tarolis si fa valere nel pitturato , Sindoni con una tripla ed è – 6 a 3’01 dal termine.

L’ Alfa reagisce al ritorno degli ospiti e li riallontana , + 8 per Abramo e compagni . Da questo momento salgono in cattedra i Milazzesi , l’esperto Bolletta si carica la squadra sulle spalle realizzando due triple consecutive per il -2 a 1’54 dalla sirena . L’ Alfa subisce il colpo ed è ancora Bolletta ad andare a canestro per la parità . Al cardiopalmo i secondi finali , Catania torna avanti +2 , ma sono i biancoblu ospiti ad assestare il colpo del Ko . È Manfrè ad otto secondi dal termine delle ostilità ad andare a segno da oltre l’arco, sorpasso Svincolati + 1. Coach Di Masi chiama timeout ed organizza l’ultimo possesso della gara , ma l’ultima azione dei Catanesi è infruttuosa e così Milazzo si aggiudica una vittoria pesante con il punteggio finale di 85-86 . Grande gioia tra gli ospiti che festeggiano sotto la tribuna con i propri tifosi presenti , rammarico per i padroni di casa che nonostante un’ottima prestazione si sono visti sfuggire il successo nelle ultime battute della gara . Terzo successo su altrettante gare disputate per la compagine milazzese.

Alfa Basket Catania. Di Stefano , Arena 9 Corselli 7 Turrisi , Esposito , Patane 10 Pennisi 22 Cuius , Delia , Barletta , Elia 7 Abramo 30. Allenatore Di Masi

Svincolati Milazzo. Salvatico 9 Barbera 5 Zvegla n.e. Tarolis 8 Bolletta 18 Mihajlovic 12 Marcetic n.e. Sindoni 12 Busco 8 Manfrè 14. Allenatore Trimboli

Arbitri: Cappello – Mameli