Basket/Serie C Gold, lotta fino alla fine per il Peppino Cocuzza 1947-Basket Milazzo. Battuto dal Comiso

Peppino Cocuzza 1947-Basket Milazzo/Multiprestito Comiso 67-76. (10-17/ 19-21/19-14/19-24). È già scontro d’alta classifica quello che vede i ragazzi di coach Restanti alla terza giornata di campionato. Il Multiprestito Comiso si presenta come una delle candidate alla vittoria finale, roster di tutto rispetto, schiera nei primi cinque: Salafria, Iurato,Turner,Nardi e Vona. Il Peppino Cocuzza 1947/Basket Milazzo si presenta in campo con Varotta, Mobilia, Amenta, Tumpa e capitan La Spada. Nei primi minuti di gioco le formazioni non esprimono continuità, i locali allenati da Coach Restanti prediligono un gioco perimetrale con tanti tentativi dalla lunga distanza, va a segno Mobilia ma le percentuali sono basse. Anche Peppe Varotta si fa subito sentire con un gioco da 3 punti messo a segno per il 6-8 a 5’ dal termine del primo periodo. Molti falli spesi dagli ospiti, entrambe le formazioni in bonus e primo quarto che si chiude sul 10-17 per Comiso.

Pronta la risposta del Peppino Cocuzza /Basket Milazzo. Timeout di Comiso sul 17-22 a dopo tre minuti di gioco nel secondo periodo. Vengono sanzionati diversi falli tra i quali un tecnico a Salafia, ma i padroni di casa non trovano continuità a canestro e vengono sbagliati diversi tentativi, da sottolineare anche le tante palle perse da Comiso. Entra in campo Marco De Gaetano che realizza subito i suoi primi punti, 12 al termine in totale per il giovane mamertino in grande risalto questa sera. 18-25 al 15’. Finalmente ben due triple consecutive di Giuseppe Varotta che non ci sta e riporta i suoi sul 29-38 al termine del primo tempo.

Il terzo parziale si apre con un antisportivo ai danni di Amenta. Tripla di Carnazza per il 40-49 e due punti in appoggio per Lucio Cocuzza. Timeout Comiso sul +7 (42-49) a 3’ dal termine. Al rientro, fallo tecnico per Turner e PalaCocuzza che inizia a riscaldarsi. De Gaetano prima e Carnazza poi fanno saltare il palazzetto. Grandissima reazione dei padroni di casa nel terzo periodo: difesa impenetrabile ed attacco fluido e veloce riportano in piedi la gara. Rimonta fino a -4 per Varotta e compagni: 48-52 al termine del terzo parziale. Grande grinta ed energia di Marco De Gaetano: realizza 4 punti nei primi trenta secondi del quarto parziale: parità. Il capitano La Spada tieni in alto i suoi: fallo subito(Salafia spedito in panchina con 5 falli) ed appoggio vincente per ristabilire la parità del punteggio.

Tripla di Comiso e partita che si assesta sul 56-59 a 6’ dal termine. Il nervosismo è padrone dei minuti finali e Comiso si riporta avanti sul 56-62 a 5’ dal termine. Altri punti pesanti per Marco De Gaetano, 60-64 a 3’ dal termine. Tripla di Lucio Cocuzza per il -1. (63-64). Ad un minuto dal termine viene fischiato un fallo antisportivo successivamente ad uno personale ai danni di Varotta dopo un contatto con Nardi e Comiso si porta sul +4 ad un minuto dal termine. Timeout per coach Restanti. Al ritorno in campo tripla sbagliata dai padroni di casa e Comiso ne approfitta portandosi sul +5.

Gli ultimi due punti che fissano il punteggio finale sul +9 per Comiso vengono realizzati da Nardi mentre i giocatori in campo si erano fermate a pochi secondi dal termine. Termina così il match con una grande prestazione per il Peppino Cocuzza 1947/ Basket Milazzo che lotta fino all’ultimo secondo nonostante le assenze importanti contro una squadra quotata tra le favorite per il salto di categoria.

Peppino Cocuzza/ Basket Milazzo: Varotta 16, De Gaetano 12, Carnazza 10, Tumpa 10, Cocuzza 9, Mobilia 4, Amenta 3, La Spada 2, Preci 1, Cianciafara 0. Allenatore Guido Restanti

Comiso: Turner 14, Farruggio 11, Iurato 13, Vona 16, Nardi 20, Salafia 2, Costanzo, Palazzolo, Ben Ahmed, Ballaro, Desari, Gjuzi. Allenatore Farruggio