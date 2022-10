E’ stata nominata la giovane milazzese Erika Ristuccia responsabile del dipartimento provinciale Turismo di Fratelli d’Italia. La nomina ricevuta da Salvo Pogliese, coordinatore regionale e voluta dall’onorevole Elvira Amata testimonia l’impegno della giovane imprenditrice di origini eoliane.

«Abbiamo il compito di intercettare le istanze dei territori e degli attori coinvolti nel mercato turistica – ha affermato Ristuccia – il nostro fine, dopo il dialogo, è quello di intavolare proposte e fare da cerniera tra territorio e classe politica. Ora più che mai Fratelli d’Italia possiede gli strumenti per dare risposte al territorio. Bisogna ripensare al turismo come rete tra operatori diversi, mondo della cultura, imprenditori, strutture ed enti gestori. Sono molto felice di aver ricevuto questa nomina e ringrazio per la fiducia l’On. Elvira Amata da sempre vicina ai giovani e alle donne impegnate in politica»