Fissati gli orari di apertura e chiusura del cimitero cittadino nei giorni 31 ottobre e 1 e 2 novembre. In queste giornate il gran camposanto rimarrà aperto dalle 7 alle 18. Nei restanti mesi dell’anno invece gli orari saranno i seguenti: dal 1 novembre al 31 marzo dalle 7 alle 18 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e dalle 7 alle 13 la domenica e i festivi. Dal 1 aprile al 31 ottobre dalle 7 alle 19 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e dalle 7 alle 13 la domenica e i festivi

Sarà, inoltre, possibile seppur in maniera contingentata l’accesso alla zona di cimitero interessata lo scorso anno dal crollo del muro. La ditta che sta eseguendo i lavori di ricostruzione, dopo aver operato i primi interventi, ha accettato la proposta del Comune di interrompere sino al prossimo 5 novembre ogni attività di cantiere, proprio per consentire ai familiari dei defunti di accedere alle tombe presenti in quell’area.

Rinviati anche i lavori già programmati dall’Enel sulla via Cappuccini. Anche in questo caso, ragioni di opportunità hanno indotto allo stop del cantiere, per evitare la possibile chiusura della strada che conduce al gran camposanto. Anche in questo caso i lavori riprenderanno dopo la ricorrenza dei defunti.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin