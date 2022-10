Completati dalla Città Metropolitana di Messina i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nella riviera di Ponente nel tratto compreso tra l’incrocio della via Rio Rosso con la via Orgaz. Adesso occorrerà procedere alla sistemazione dell’ultimo tratto compreso tra la stessa via Rio Rosso e l’intersezione con la strada di collegamento dello svincolo dell’asse viario in contrada Fondaco Pagliaro, praticamente dove è stata realizzata la mini-rotatoria per meglio disciplinare la viabilità.

Per tale ragione da domani sino a venerdì quel tratto sarà interessato dalle 7 alle 18 da un intervento degli operai della ditta appaltatrice che dovranno prima scarificare la carreggiata e poi procedere alla bitumazione. Sul tratto di Lungomare interessato si procederà dunque alla riduzione della carreggiata secondo lo stato di avanzamento dei lavori, garantendo comunque la circolazione nei due sensi di marcia (Milazzo –Barcellona).