L’istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” ha partecipato a Didacta Sicilia, il più importante evento fieristico dedicato al mondo della Scuola, dell’Università, della Formazione e della Ricerca scientifica nello stand n.5 dell’USR Sicilia, di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub di Misterbianco. Ritornato in presenza dopo due anni di stop per la pandemia, l’evento, dall’alta valenza formativa, è arrivato in Sicilia dal 20 al 22 ottobre e, in collaborazione con la Regione Siciliana, ha offerto a tutti gli operatori del mondo della scuola oltre 50 eventi formativi e convegni, una edizione spin-off, nel solco di Didacta International, evento mondiale del settore scolastico, che da oltre 60 anni si svolge in Germania.

L’esposizione del modello Majorana rientra a pieno titolo nelle attività strategiche di valorizzazione e promozione messe in atto dall’USR Sicilia, per promuovere le attività svolte in materia di creazione di nuovi modelli di apprendimento ed educazione, in particolare nella diffusione di nuovi strumenti per un orientamento consapevole, fortemente curvato verso il mondo del lavoro.

Nel workshop dedicato al “modello Majorana”, è toccato ai professori Giuseppe Massimo Bucca e Emilio Arlotta, insieme al dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci, presentare l’innovativo percorso proposto da Junior Achiement Italia, JA Italia, ente accreditato presso il MIUR per i progetti didattici che, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, presso l’istituto di Milazzo ha trovato concretezza nel progetto “Impresa in azione”, attività finalizzate all’avvio e alla gestione di una mini-impresa, in cui gli studenti delle classi terze nel corso dell’anno scolastico assumono le sembianze di giovani imprenditori, riproducendo il modello lavorativo di un’azienda vera ed apprendendo i principi di gestione attraverso il fare. La partecipazione negli anni alle competizioni locali, nazionali e internazionali di Junior Achievement e la competizione con le altre scuole italiane ed europee ha portato il Majorana alla conquista di numerosi e prestigiosi riconoscimenti: School of the Year 2019 e unica scuola italiana fra le cento migliori al mondo a rappresentare l’Italia alla “Settimana mondiale dell’educazione” – Our Global Showcase Schools – T4 World Education Week.

«Essere presenti a un evento di altissimo livello, unico nel suo genere, è motivo di grande orgoglio. Un risultato importante per il Majorana – commenta il preside – per le professionalità coinvolte e coordinate con grande competenza dal referente Bucca, JA Teacher of the Year 2020, che quotidianamente vivono la scuola come occasione per costruire sinergie e progettualità a sostegno della scuola del futuro e della formazione innovativa».

Valore aggiunto all’offerta formativa della scuola mamertina è la promozione nel corrente anno scolastico dell’edutainment o intrattenimento educativo, vera e propria forma di intrattenimento finalizzata sia a educare sia a divertire, nel rigore formativo che da sempre ha caratterizzato l’istituto, attraverso gli eSports e la partecipazione dell’istituto con 3 team al campionato nazionale degli eSports rivolto agli istituti superiori e promosso dalla Lega scolastica eSports. Conosciuti anche come gaming competitivo, negli ultimi anni gli eSports si sono evoluti, affermandosi come fenomeno internazionale e coinvolgendo anche il mondo della scuola e dell’educazione per l’elevata capacità di pensiero critico, comunicazione, collaborazione e creatività richiesta.