Il servizio idrico integrato ha reso noto che a causa di un imprevisto intervento tecnico di riparazione in via XX Settembre, scaturito dal danneggiamento di una tubazione di distribuzione da parte della ditta che sta operando i lavori per conto di E-distribuzione, si rende necessaria la sospensione dell’erogazione dell’acqua nel centro cittadino, dalle 9 alle 14 di oggi.

Gli operai sono al lavoro per risolvere il problema.

La gestione delle risorse idriche – al di la dei guasti causati da cattive condotte nel corso di lavori – è una vera emergenza con centinaia di perdite l’anno che spesso determinano la sospensione della distribuzione per ore. Il Comune punta a limitare i disservizi e così, per la prima volta, ha attivato il telecontrollo della fornitura e dei consumi del serbatoio Monte Trino che serve la zona di Capo Milazzo. Procedure che consentiranno al servizio idrico integrato di palazzo dell’Aquila di verificare H/24, in tempo reale anche su smartphone, il reale andamento dei consumi idrici al serbatoio attraverso la sonda piezoresistiva installata all’interno della vasca in modo da intervenire con manovre automatizzate per risolvere eventuali criticità sulla rete idrica di Capo Milazzo.

L’obiettivo – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – è estendere il servizio di automazione e telecontrollo a tutti i serbatoi, impianti di sollevamento e pozzi comunali attraverso risorse da attingere dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021 – 2027. Le schede progettuali per opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica e fognaria comunale sono state puntualmente presentate dal Comune di Milazzo per aderire al Contratto Istituzionale di Sviluppo “Acqua Bene Comune”.”