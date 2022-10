Il Parco Corolla di Milazzo è il primo centro commerciale in Sicilia ad aprire un servizio psicologico gratuito, infatti in occasione del mese del ” ” promuove “Prenditi cura di Te – Persone al centro”, un’importante iniziativa per tutta la Comunità, con il patrocinio dell’ . Per tutto il mese di Ottobre, infatti, sarà attivo presso un’area riservata del Parco Corolla (al fine di garantire la massima privacy e riservatezza) uno tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, in cui sarà possibile fissare appuntamenti per colloqui individuali.

La consulenza psicologica e il sostegno emotivo saranno rivolte a tutte le fasce d’età, alle persone singole, alle coppie e alle famiglie.

Il servizio è stato attivato presso una stanza al primo piano del Parco Corolla, appositamente allestita in modo da creare un ambiente confortevole. “Non dobbiamo avere paura di affrontare le nostre fragilità – spiegano le psicologhe Chiara Oteri, Cristina Gimeli e Simona Bartiromo – la nostra intenzione è fornire un servizio utile alla comunità, abbattendo i timori e le remore nel rivolgersi a una consulenza psicologica”.

L’attività prevede incontri atti all’ascolto, alla definizione del problema e all’individuazione dei percorsi più funzionali per affrontarlo. Per la fruizione del servizio è necessario prendere appuntamento con gli specialisti ai seguenti recapiti:- 348 772 2826; – 380 861 1077; – 334 757 9595.