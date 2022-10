“Ringraziamo ancora una volta Ship2shore per il riconoscimento e l’occasione di incontro con gli armatori italiani” – ha concluso la presidente.

“Il mare è sempre un insieme di possibilità: può, ad esempio, unire o dividere. Più di 50 anni fa abbiamo scelto di avvicinare persone e luoghi con passione, consapevoli che ogni viaggio, di qualsiasi natura questo sia, fa parte di una storia. Per questo ci assicuriamo che ogni traversata sia sempre un’esperienza unica e piacevole e che si adatti alle esigenze di ogni passeggero”.

Dopo la nomination di Caronte & Tourist avvenuta attraverso un sistema di votazione da parte dei lettori della prestigiosa testata di settore Ship2Shore, la società è stata poi insignita dalla giuria di nove esperti del primo posto per la categoria e, quindi, dell’Oscar. A ricevere il premio sul palco della Sala del Maggior Consiglio, il responsabile della Comunicazione e delle Risorse Umane del Gruppo, Tiziano Minuti .

“Orgogliosi e onorati di aver ricevuto un oscar che premia il nostro impegno e la nostra attenzione alle persone.” Così la presidente del Gruppo Caronte & Tourist, il Cavaliere del Lavoro Olga Mondello Franza , ha ringraziato per il prestigioso Oscar conferito alla società come miglior armatore navi passeggeri durante gli Ship2Shore Awards tenutisi il 13 ottobre nel duecentesco Palazzo Ducale di Genova .

Messina, a Caronte&Tourist l’Oscar di Ship2Shore come miglior armatore navi passeggeri

