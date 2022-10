Il consiglio comunale ha approvato col voto unanime dei 15 presenti alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. E’ stato questo l’unico punto della seduta urgente, con lavori per il resto caratterizzati da interventi delle forze politiche di opposizioni su problematiche cittadine. Il consigliere Giuseppe Crisafulli lamentando “la carente pulizia di caditoie e tombini” ha sottolineato i possibili disagi per la comunità con l’arrivo delle prime piogge, auspicando anche dei correttivi rispetto alle attuali modalità di intervento eseguite. Sullo stesso tema il consigliere Damiano Maisano, secondo il quale le carenze del servizio sarebbero da ascrivere “al mancato rispetto delle condizioni d’appalto nel servizio di igiene urbana”. Da qui la richiesta di un confronto in aula consiliare con i tecnici comunali, per verificare il rispetto del piano Aro dalla ditta aggiudicataria del servizio.

Lo stesso Maisano ha chiesto notizie sull’ipotizzato trasferimento della scuola statale dell’infanzia Walt Disney, frequentata da circa 60 bambini, che – ha affermato – avrebbe allarmato le famiglie. In merito il consigliere Rosario Piraino ha riferito che il problema è stato già discusso tra dirigenti e le motivazioni saranno ufficializzate prossimamente.

Alessio Andaloro ha invece chiesto lumi sulla riapertura della piscina e a seguire Antonio Foti il quale ha poi dato atto dell’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del torrente Mela.

Sull’impianto di via Valverde è intervenuto l’assessore allo Sport, Antonio Nicosia che il riscontro alla richiesta avanzata dal gestore di sospendere l’attività per il caro bollette luce e gas, compete agli uffici, anche se ha ritenuto che “l’emergenza è reale e non si può sottovalutare. L’amministrazione –ha aggiunto- è attenta e pronta ad intervenire, per quanto possibile e di competenza, su tale tematica, e disponibile anche ad ogni confronto”.