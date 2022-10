Il progetto intende sperimentare percorsi innovativi per l’educazione dell’intelligenza matematica, sociale e linguistica nei bambini dai 3 ai 5 anni attraverso lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. Il sindaco Midili ha auspicato che nel corso della settimana di permanenza gli ospiti possano apprezzare le bellezze della città di Milazzo.

Una delegazione di docenti e dirigenti provenienti da quattro paesi europei (Polonia, Portogallo, Lettonia ed Irlanda) sono stati ricevuti a palazzo dell’Aquila dal sindaco Pippo Midili . Il gruppo, accompagnato da Alma Legrottaglie , dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Secondo, sta partecipando al progetto “ Smile “, iniziativa di job shadowing per la formazione all’estero dei docenti.

