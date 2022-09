Alla Camera entrano Angela Raffa del Movimento 5 Stelle nel collegio di Messina e Matilde Siracusano che viene eletta nel collegio di Catania. A Palazzo Madama, invece, arrivano Nino GermanĂ per la Lega, Ella Bucalo per Fratelli d’Italia e l’ex sottosegretaria del M5s, Barbara Floridia.

Sono otto i messinesi che siederanno nei due rami del Parlamento. A Francesco Gallo e Dafne Musolino di “Sud chiama Nord” a Roma grazie ai successi negli uninominali della Camera e Senato a Messina, e a Tommaso Calderone che vince per il Centrodestra l’uninominale di Barcellona si aggiungono altri cinque parlamentari che entrano grazie ai collegi plurinominali.

Elezioni politiche, gli otto messinesi che siederanno in Parlamento

