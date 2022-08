Spiriti Liberi sia nelle intenzioni che nei fatti. Era questo quello che volevamo comunicare: il ritorno alla libertà”. Così Vincenzo Scaffidi, il Presidente dell’Associazione “Il Giglio” si è espresso alla fine dello spettacolo dei bambini che si sono esibiti proprio in ‘Spiriti Liberi’ a conclusione della Colonia Estiva 2022. La Notte Arcobaleno dei bambini giunta alla sua 14esima edizione ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta. In diversi quadri messi in scena dai bambini, è stata rappresentata la vita degli spiriti liberi che abitano dentro ognuno di noi e che spesso ci troviamo a non ascoltare. Un viaggio esemplare e di speranza, curato nei minimi dettagli e pronto a interpretare lo stato d’animo di chiunque – dopo anni di stop della vita quotidiana – ha potuto godere a pieno di un momento di condivisa libertà e spensieratezza.

“Finalmente ci siamo riusciti ed è stato bellissimo. Una Notte ricca di entusiasmo, inclusione, divertimento, una forza della natura di cui sono orgogliosa. – ha commentato la Presidente della Fondazione Barone Lucifero Maria Teresa Collica – Ogni cosa di questa Notte parla del divertimento, ma anche della crescita morale e culturale di chi fruisce quotidianamente di Gigliopoli.” Un appuntamento arricchito dalla presenza degli artisti di strada, dalla mostra a tema che ha raccolto i lavori realizzati dai bambini durante la Colonia Estiva. Un Luna Park, i pop corn e lo zucchero filato, gli spettacoli di fuoco e una serata gioiosa tutta da vivere. Tantissime le recensioni e le attestazioni di stima già ricevute dalla Fondazione Barone Lucifero e dall’Associazione Il Giglio per una manifestazione che ogni anno si rivela spettacolare, ma che quest’anno ha racchiuso la solidarietà delle famiglie e dei genitori che hanno incoraggiato e supportato Gigliopoli nella realizzazione dell’edizione senza pioggia della Notte Arcobaleno.

Lo scorso 13 agosto, infatti, l’evento non era ancora iniziato quando un violento acquazzone ha rovinato la serata. Tutto è stato possibile anche grazie alla dedizione dei volontari e di chi quotidianamente rende la Città dei bambini Spensierati un luogo unico e punto di riferimento per tutti i bambini di Milazzo e dell’hinterland.