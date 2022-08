Piacevolissima serata all’insegna dei ricordi quella trascorsa dagli ex alunni della VA del Liceo Scientifico Meucci del 1992. Trent’anni dopo hanno fatto una rimpatriata per rinverdire un legame durato nel tempo. Il Meucci ancora non era stato accorpato al Liceo Impallomeni e si trovava nel plesso di via Maio Mariano. Le interrogazioni, i compiti in classe, i professori, le gite e naturalmente gli esami di maturitĂ sono stati ricordati con tanto affetto ed il sorriso sulle labbra.

Avvocati, ingegneri, dirigenti della pubblica amministrazioni tanti di loro sono diventati dei professionisti affermati, ma la cosa che ha particolarmente incuriosito tutti sono stati i racconti degli ex alunni oggi diventati insegnanti.

Nella foto: Antonio La Rosa, Letizia Andaloro, Lilly Cambria, Maria Domenica Terranova, Giusy Impalà , Antonella La Rosa, Caterina Trifiletti, Francesca Maio, Nella Galileo, Santina Maimone, Giovanni La Malfa, Federica Ragusi, Nicola Distefano, Fabrizio Spinelli, Giuseppe La Spada. Assenti giustificati: Marinella Burrascano, Massimo Bucca, Andrea Manfrè, Giusy Tambato, Fiorella Mancuso, Natalie Marsico.