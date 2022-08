Contrassegni disabili e pass per la sosta scaduti. Rinnovo per evitare la multa. Ecco come fare

Lo scorso il 30 giugno è scaduto il pass sosta per i residenti di Milazzo. Coloro che sono interessati al rinnovo annuale devono provvedere alla vidimazione annuale presentando richiesta mediante il portale telematico attivo sul sito istituzionale del Comune già dal mese di aprile.

Questo il link per accedervi:

https://pass.brav.it/Milazzo/FrontOffice

I possessori dei pass sosta dovranno registrarsi indicando il numero di permesso sosta e tutti i dati richiesti dal sistema al fine di ottenere l’autorizzazione telematica alla sosta.

Analoga attività dovrà essere fatta da coloro che posseggono il contrassegno unico disabili europeo (Cude), comunicando «secondo un criterio di priorità di preferenza, il numero di targa di uno o più veicoli, fino ad un massimo di due» che intendono utilizzare. Le autorizzazioni alla sosta e Z.T.L. saranno rilasciate in forma telematica, fatta eccezione per i Cude per i quali permane il rilascio cartaceo del contrassegno.

Tutte le comunicazioni con l’utenza saranno inviate via e-mail o Sms.

I Caf presenti a Milazzo offrono il servizio di assistenza al cittadino per accedere ai servizi di rilascio Pass e CUDE nella fase di compilazione delle istanze, senza alcun onere aggiuntivo a carico del cittadino.

Il rinnovo dei pass è fondamentale per evitare che a seguito di controllo da parte degli agenti di Polizia locale scatti la multa.