Accertate le avverse condizioni meteo, Xenon Servizi comunica che lo spettacolo “ Mimì ” di e con Mario Incudine , in programmazione questa sera (mercoledì 24 agosto) nell’ambito della rassegna “Festiva delle Stelle”, verrà rinviato al 5 settembre 2022. Qualora lo stato d’incertezza metereologica dovesse ancora perdurare, lo spettacolo verrà spostato nello stesso giorno nella Sala 1 del The Screen Cinemas di Milazzo, ubicato al Parco Corolla.

