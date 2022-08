Domani, mercoledì 24 agosto, alle ore 15, nella frazione San Pietro, si svolgerà il memorial di ciclismo “Nino Crisafulli”. La manifestazione, giunta alla 20° edizione è una delle corse più longeve di Sicilia. A promuoverla Pippo Crisafulli, col supporto dell’Asd “Team bike Genesi” di Venetico presieduta da Paolo Campanella e la collaborazione della “Mediterranea club” e della Asd “Pedale Etneo”.

Saranno oltre 150 gli atleti in rappresentanza di Sicilia e Calabria che si daranno battaglia sino alla fine sul tracciato di circa 60 Km che si snoda tra le vie Libertà, Rio Rosso e Palmara nella frazione San Pietro.

La novità di quest’anno è il ritorno dopo tanti anni di assenza dei Dilettanti (categorie esordienti, allievi e juniores) della Federazione ciclistica italiana, mentre saranno al via anche gli amatori Acsi.

Alla gara sarà presidente il vicepresidente regionale della Fci, Nunzio Uccellatore.

In occasione della gara il comandante della polizia locale e ha emesso come ogni anno un’ordinanza per disciplinare la viabilità nelle zone interessate.

Praticamente sarà possibile raggiungere San Pietro solo da Grazia e da Fiumarella ma non da via Kennedy.