Milazzo, così sarà riqualificato il Paladiana: servizi pubblici e area per spettacoli e giochi

Niente più sala convegni o spazio espositivo, ma solo una grande area multifunzionale dedicata ad uffici e servizi pubblici. La zona interna che ospitava la tensostruttura utilizzata per il Premio Regia Televisiva negli anni ‘90, sarà invece attrezzata con giochi per bambini, panchine per ospitare eventi all’aperto.

Dopo avere ridato decoro e dignità alla facciata del complesso edilizio della Marina Garibaldi ora l’amministrazione Midii passerà al suo recupero sulla scorta di un accordo con il Demanio, titolare dell’area. A maggio è stato chiuso un contenzioso che si trascinava da decenni ed aveva visto il Comune chiamato in causa per pagare al demanio circa tre milioni di euro quale indennizzo anche di abusiva occupazione dell’area Diana a partire dal ’1 gennaio 1993. Solo nel dicembre del 2020 la riapertura del dialogo con gli uffici palermitani prima e messinesi dopo ha permesso di chiudere la controversia pagando al Demanio per il periodo 2015-2021 la somma complessiva di 193 mila euro.

DIETRO LE QUINTE. La sala convegni ospitata nella sala a vetri del Diana sarà allestita nel locale antistante la fontana di Cartesio (accanto gioielleria Perdichizzi) di proprietà del Comune che sarà riqualificata grazie ad un finanziamento già ottenuto dall’ente di 800 mila euro.