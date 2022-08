Proroga di 90 giorni al raggruppamento temporaneo di imprese Tc Italia Servizi e Italservice srls., attuale gestore della sosta a pagamento nel centro di Milazzo. Gli uffici comunali, non riuscendo ad espletare anzitempo la gara che scadeva a metĂ agosto e bandita in forte ritardo solo qualche giorno fa, ha preso la decisione in attesa dell’espletamento per individuare la nuova ditta. Questa volta l’affidamento del servizio sarĂ per un periodo piĂą ampio rispetto ai 12 mesi sperimentali aggiudicati lo scorso anno,

Il dirigente del settore Lavori pubblici e patrimonio di Palazzo dell’Aquila Domenico Lombardo ha inviato comunicazione ufficiale all’attuale gestore per informarlo della proroga sino al prossimo 23 ottobre, poiché «sono in itinere gli atti propedeutici di gara per l’affidamento del nuovo servizio di sosta a pagamento«. Una proroga tecnica, anche sulla scorta di un parere dell’Anac (Autorità anticorruzione) che – si legge nella lettera – «pur avendo carattere di eccezionalità e temporaneità , è diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in attesa del nuovo affidamento del servizio». Attualmente sono 800 gli stalli blu a pagamento.