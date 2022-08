Per il prossimo mese, Autostrade Siciliane ha messo in atto una serie di misure finalizzate a contenere i possibili disagi legati all’aumento dei flussi di traffico incrementando le risorse ai caselli, le squadre di soccorso dislocate su tutta la rete e rimuovendo tutti i cantieri, ad esclusione degli amovibili. Sino al 4 settembre saranno infatti solo 21 le modifiche che questi ultimi determineranno sulla Messina-Palermo, sulla Messina-Catania e sulla Siracusa-Gela. Di questi 16 sono considerati non portatori di turbative al traffico, 3 solo nelle ore di punta e infine 2 (per la frana di Letojanni e la costruzione del nuovo viadotto Ritiro) hanno un carattere di turbativa al traffico elevato nei giorni da bollino rosso. Si consiglia la massima attenzione percorrendo questi tratti, la collaborazione tra cittadini e istituzioni in questa fase può fare la differenza e risultare fondamentale per poter viaggiare meglio e, in taluni casi, anche salvare vite umane. Condividi questo articolo



Nello scorso mese si è registrato un aumento, rispetto al solito, del traffico stradale e delle autocombustioni dei mezzi; fenomeno quest’ultimo che ha generato non poche situazioni di disagio ai viaggiatori e ai soccorsi che, sebbene allertati celermente, hanno talvolta faticato ad operare tempestivamente e in sicurezza anche a causa dei disordini dei mezzi. A tal proposito si raccomanda di mettersi in viaggio solo dopo essersi assicurati delle perfette condizioni del proprio veicolo, delle dotazioni di sicurezza e in condizioni fisiche ottimali. Anche in relazione alle elevate temperature previste, si consiglia di viaggiare tenendo a bordo una congrua scorta d’acqua e di fermarsi alle aree di servizio per riposare in caso di viaggi lunghi. Si tratta di piccoli accorgimenti che possono fare la differenza; studi e statistiche indicano infatti che il 90% degli incidenti sono causati da comportamenti scorretti. Tra questi anche l’alta velocità, lo stato di ebbrezza e l’utilizzo degli smartphone, infatti anche una sola occhiata al cellulare tolta alla strada può essere a volte fatale. Ad esempio, controllare un messaggio su whatsapp comporta circa quattro secondi di distrazione che, guidando a 50 chilometri orari, corrispondo ad un percorso di 56 metri (quanto due campi da basket). È inoltre indispensabile non guidare a velocità inadatte, il che non significa solo rispettare i limiti, ma prestare attenzione allo stato della strada, alle condizioni meteorologiche, alla circolazione stradale e alla visibilità. È infine utile ricordare anche che l’alcool assunto ha effetto sedativo e riduce l’attenzione e i riflessi. Si stima addirittura che il 50% degli incidenti sia causato o significativamente favorito dall’assunzione di alcolici.