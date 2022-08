I consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro hanno occupato ieri sera l’aula Consiliare in segno di protesta per i continui disservizi di riduzione del personale e di dirigenti medici nella nuova rideterminazione della pianta organica dell’Ospedale di Milazzo.

Un gesto finalizzato a richiamare l’attenzione sia dei vertici dell’Asp che delle istituzioni regionali per cercare di risolvere una volta per tutti i disservizi al pronto soccorso, determinati – hanno evidenziato i consiglieri – dalla cronica mancanza di personale che provoca lunghe liste di attesa, carenze di dirigenti medici nei reparti di Anestesia, Ortopedia. Posto in risalto anche “lo smembramento del reparto di otorinolaringoiatria, con la riduzione di posti letto e dirigenti medici”.

«La politica – hanno detto ancora Italiano, Crisafulli e Andaloro – non può rimanere inerte davanti a tutto questo; la difesa delle nostre strutture è un diritto dovere per chi è impegnato in politica per il bene della nostra comunità. La difesa al diritto della salute non ha colore politico. Da mesi le forze politiche denunciano tutto questo tant’è che l’intero Consiglio Comunale ha deciso di lasciare aperta la seduta straordinaria già tenutasi nelle scorse settimane sull’argomento Ospedale di Milazzo, sollecitando la presenza dell’assessore regionale alla Sanità e dei vertici provinciali Asp».