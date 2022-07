E’ in programma per sabato 30 luglio, alle 18.30, all’Azienda Agricola Ararat, Stretto Limina (c.da CannistrĂ a Barcellona Pozzo di Gotto) la presentazione del libro “Lobby & Logge“, edito Rizzoli, a cura di Alessandro Sallusti e Luca Palamara. I misteri del “dark web” del Sistema, la ragnatela oscura di logge e lobby che da sempre avviluppa imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle forze dell’ordine e dei servizi segreti, giornalisti e, naturalmente, magistrati. Dopo il successo de ‘Il Sistema’, caso editoriale del 2021, sempre in testa alle classifiche, arrivato a una tiratura di 270 mila copie, Alessandro Sallusti e Luca Palamara tornano con ‘Lobby & Logge’, in libreria per Rizzoli come il precedente libro del giornalista e dell’ex magistrato di cui questo è il seguito. Questa volta l’intervista di Sallusti a Palamara indaga sulle cupole occulte che controllano “il Sistema” e divorano l’Italia. (fonte Ansa, 7 febbraio 2022).

Unica tappa al momento in Sicilia, prevede la partecipazione di uno dei due autori –Luca Palamara. Quest’ultimo e il Senatore Nicola Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, moderati dal giornalista Enzo Basso, si confronteranno sul tema della giustizia e della crisi di governo.