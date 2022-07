Nicola Gratteri, procuratore generale di Catanzaro, oggi 21 luglio, alle 19, sarà ospite dell’Associazione Città Invisibili nell’ambito della seconda giornata del Milazzo Film Festival. Nell’anno del trentennale dall’assassinio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sarà l’occasione per tenere viva la fiamma della conoscenza, della speranza e della cultura della legalità anche a Milazzo. In prima linea contro la ‘Ndrangheta, Gratteri vive sotto scorta dall’aprile del 1989. È stata desecretata lo scorso maggio l’informativa secondo la quale le cosche starebbero progettando un attentato in grande stile ai danni del magistrato che in quegli stessi giorni il Csm non aveva nominato procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Titolo dell’incontro che si svolgerà nell’atrio del Carmine è “Falcone e Borsellino: dopo 30 anni cosa è cambiato?”. Converseranno con l’ospite: Santo Laganà, presidente dell’associazione “Città Invisibili”, Alessio Pracanica, vice presidente e Maria Teresa Collica, docente di diritto penale presso l’Università degli Studi di Messina.