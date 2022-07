Ritorna anche quest’anno nell’Atrio del Carmine il “Festival delle Stelle” giunto alla seconda edizione. Un evento finalizzato ad esaltare una location nel cuore della città con una proposta di sedici serate (otto proiezioni cinematografiche e otto spettacoli teatrali). A curare la kermesse l’agenzia di comunicazione “Xenon Servizi”. «E’ fondamentale far vivere gli spazi culturali e metterli al servizio della città – afferma il responsabile Alberto Bernava – le iniziative artistiche realizzate all’interno di luoghi di grande rilevanza storica e architettonica, come l’Atrio del Carmine, hanno un enorme impatto perché permettono alle persone di godersi un doppio spettacolo: quello sul palco e quello attorno a loro»

Questo il programma del Festival delle Stelle: Lunedì 8 Agosto – Anteprima di: Minions 2 Come Gru Diventa Cattivissimo (Rassegna Cinematografica), Martedì’ 9 agosto – Anteprima di: Minions 2 Come Gru Diventa Cattivissimo (Rassegna Cinematografica), Mercoledì’ 10 agosto – Anteprima di: Minions 2 Come Gru Diventa Cattivissimo.

Rassegna Cinematografica: Lunedì 15 Agosto – Thor, Love And Thunder (Rassegna Cinematografica), Martedì’ 16 agosto – Io e Pirandello – di e con Sebastiano Lo Monaco (evento teatrale), Mercoledì’ 17 agosto – La Foto Del Turista – di Vincenzo Volo (evento teatrale), Giovedì 18 agosto – U’ Contra – di Nino Martoglio (evento teatrale), Domenica 21 agosto – Recital – di e con Gianfranco Jannuzzo (evento teatrale), Lunedì 22 agosto – Nati In Bianco e Nero – di Emanuele Puglia (evento teatrale), Martedì’ 23 agosto – Spartenza – Compagnia Sikilia (evento teatrale), Mercoledì’ 24 agosto – Mimì – di e con Mario Incudine (evento teatrale), Venerdì’ 26 agosto – Nope – di Jordan Peele (Rassegna Cinematografica), Sabato 27 agosto – I Love Sicilia – di e con Sasà Salvaggio (evento teatrale), Domenica 28 agosto – Top Gun Maverick – con Tom Cruise (Rassegna Cinematografica), Martedì 30 agosto – Doctor Strange nel Multiverso della Follia – con Benedict Cumberbatch (Rassegna Cinematografica), Mercoledì 31 agosto – Ennio – di Giuseppe Tornatore (Rassegna Cinematografica)

Tutte le informazioni sul Festival delle Stelle si possono trovare sul sito ufficiale www.festivaldellestelle.it e sul sito della stessa agenzia www.xenonservizi.com