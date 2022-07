Una assunzione fatta con la presunta benedizione del movimento politico “DiventerĂ bellissima” crea l’ennesimo scontro tra il sindaco Pippo Midili e la stampa cittadina. Il capo della giunta, giornalista professionista prestato alla politica, ha minacciato querela – “respingendo con sdegno quanto contenuto” nell’articolo contestato – nei confronti di una testata locale che aveva titolato stamattina “Milazzo, presunte interferenze di DiventerĂ Bellissima in una assunzione al Comune”.

«Quanto scritto in quell’articolo – afferma il sindaco Pippo Midili che vanta l’appoggio in aula dei quattro consiglieri di “DiventerĂ Bellissima” – è totalmente privo di fondamento e produce solo l’unico risultato di danneggiare l’immagine dell’Amministrazione e degli uffici comunali. Mai il Comune di Milazzo ha proceduto ad assunzione di lavoratori attraverso cooperative sociali che svolgono attivitĂ , quali aggiudicatarie di gare d’appalto, con proprio personale. Il contenuto e il tenore dell’articolo, ma soprattutto il titolo che fa riferimento ad una assunzione al Comune, riporta fatti e situazioni delle quali il Comune è (e non potrebbe essere diversamente) totalmente estraneo. Con la conseguenza che una tale notizia falsa, ha, lo ribadiamo, solo una natura diffamatoria che non può essere tollerata neppure un istante. Per tale ragione procederò anche a segnalare l’accaduto all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia».

COSA DICE REALMENTE L’ESPOSTO. Ma qual è il reale contenuto della denuncia? La signora A.C., da oltre 20 anni dipendente di cooperative sociali che svolgono prestazioni per conto del Comune di Milazzo – secondo quanto riporta in un esposto – sostiene che, poco prima di firmare il contratto con la nuova coop che si è aggiudicata l’assistenza agli studenti disabili per conto del comune di Milazzo, sulla scorta dell’anzianitĂ accumulata e in base alle clausole sociali per la salvaguardia del posto di lavoro, sarebbe stata improvvisamente sostituita da un’altra persona.

La vicenda avrebbe preso una piega politica, adombrando addirittura presunti “scambi elettorali”, poichè – sempre secondo quanto riportato dalla denuncia – poco prima di firmare il contratto con la coop che svolge i servizi per conto dell’assessorato ai Servizi Sociali, sarebbe stata sostituita da una candidata di “DiventerĂ Bellissima” alle ultime amministrative “priva di alcuna anzianitĂ di servizio”. Addirittura, secondo quanto riportato, il colloquio si sarebbe svolto in una sede elettorale.

La questione era giĂ stata portata alla luce – priva dei risvolti politici – da una interrogazione del consigliere Damiano Maisano.