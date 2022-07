Le spiagge di milazzo sono pulite quotidianamente nel pieno rispetto del capitolato d’appalto tra il comune e la ditta Caruter? Viene impiegato il numero pattuito di operatori oltre al mezzo pulisci-spiaggia citato nell’accordo? A chiederselo è il consigliere comunale Damiano Maisano (nella foto) il quale ha presentato una interrogazione sulla pulizia delle spiagge per capire se il comune paga per servizi che vengono effettivamente svolti e nei termini pattuiti.

Nel documento l’esponente della Lega evidenzia che “da giorni molti cittadini segnalano gravi criticità nel servizio di pulizia dell’arenile e dei terrapieni, ed in particolare l’assenza degli operatori, il mancato impiego del mezzo pulisci-spiaggia, l’omesso svuotamento dei trespoli, la mancata asportazione del materiale grossolano spiaggiato”. Quindi richiamando alcuni punti del capitolato d’appalto e sottolineando che potrebbero esserci delle violazioni rispetto a quanto previsto, sia in merito all’utilizzo del personale che alla frequenza con la quale dovrebbe avvenire la pulizia, chiede al sindaco di verificare tutto ciò ed in particolare “se agli atti del comune risultino relazioni di sopralluogo degli uffici che attestino il corretto svolgimento del servizio di pulizia delle spiagge e degli arenili ed eventualmente quante e in quali date; se la ditta appaltatrice del servizio sia obbligata a presentare preventivamente o successivamente proprie relazioni indicanti le modalità di svolgimento del servizio di pulizia delle spiagge in relazione agli obblighi contrattuali sottoscritti.

Maisano chiede se non esistessero relazioni degli uffici né comunicazioni della ditta appaltatrice, con quali modalità venga effettuato il controllo da parte del Comune, dell’effettivo adempimento degli obblighi contrattuali; quali iniziative intenda intraprendere nell’immediato per fronteggiare la grave situazione segnalata; se, con riferimento al servizio spiagge siano state effettuate alla ditta appaltatrice contestazioni e/o applicate penali; e più in generale se con riferimento all’intero servizio di igiene urbana siano state effettuate alla ditta appaltatrice contestazioni e/o applicate penali”