GUARDA l’ESCLUSIVO VIDEO. Stavano fotografando un banco di corallo e si sono ritrovati un’ancora ellenistica (secondo secolo a.C.) . L’importante reperto è stato ritrovato al largo di Milazzo sul versante di Levante da un gruppo locale di sub amatoriali. Il reperto, dai primi rilievi, pare rappresenti un unicum nei manuali di archeologia: si tratterebbe infatti di un’ancora con ceppo mobile di pietra e contromarra di piombo.

L’annuncio è stato dato nella conferenza stampa di apertura del Milazzo Film Festival alla presenza del Soprintendente del Mare della Regione Sicilia, Ferdinando Maurici, del sindaco della Città di Milazzo, Pippo Midili, e del presidente dell’Area Marina Protetta, Giovanni Mangano.

Il ritrovamento è stato realizzato ad una profondita di 86 metri da tre sub amatoriali, il milazzese Alberto Santoro, Daniele Foti di Torregrotta e Nicola Genovese di Barcellona a maggio scorso ed è stato prontamente segnalato alle autorità.

«La soprintendenza del Mare darà il massimo supporto per il recupero e il restauro del reperto che, posso garantire, resterà a Milazzo» ha affermato il Soprintendente del Mare.

