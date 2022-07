Un ulteriore passo in avanti nell’offerta turistica. È stato presentato questa mattina a palazzo dell’Aquila il progetto portato avanti da Sicilia Antica “QR CODE”, che permetterà ai visitatori di scoprire i monumenti presenti sul territorio entrando all’interno del mondo architettonico, storico, artistico e anche naturalistico.

Una sorta di visita guidata, ma totalmente autonoma, che darà la possibilità di conoscere il territorio attraverso le sue bellezze architettoniche.

Saranno ben 30 le postazioni dotate di questa nuova tecnologia – come ha spiegato il fondatore e presidente dell’associazione, Alessandro Ficarra – il primo dei quali è stato già posizionato ieri stesso davanti al Comune e racconta la storia del palazzo municipale. Ovviamente in doppia lingua (italiano e inglese).

«L’idea – ha aggiunto Ficarra – nasce dalla volontà di dare a tutti la possibilità di poter vivere il territorio in maniera totale, abbattendo anche tutte quelle barriere architettoniche che spesso non danno facile accesso alle persone affette da disabilità, o di aprire le porte di monumenti che in quel momento non visitabili perché chiusi. Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di dare vita ad un percorso virtuale che guardi anche ai sentieri naturalistici di Capo Milazzo».

«Questa iniziativa – ha aggiunto il sindaco Midili – è una testimonianza d’amore nei confronti della nostra città della nostra città, – ha affermato Midili – perché ci darà modo di stare al passo con i tempi dando un servizio che racconti la storia della nostra Milazzo, anche non essendoci fisicamente qualcuno che ne spiega le peculiarità».

«Abbiamo sostenuto questo progetto – ha concluso il presidente dell’Amp, Giovanni Mangano – perché come Area Marina Protetta abbiamo sempre ritenuto, che il nostro impegno a favore della città non si ferma alla zona di Capo Milazzo, ma riguarda tutto il territorio che ci circonda. Dietro questi pannelli c’è una grandissimo lavoro, fatto da tantissima gente che ha a cuore la città, e che la vuole fare conoscere in tutte le sue sfaccettature. Un passo avanti sfruttando quello che oggi è alla portata di tutti, il modo del digitale, che va ad unirsi al progetto dell’ecomuseo che a breve partirà».

Ecco l’elenco dei monumenti che avranno il pannello con QR code:

Municipio

Antiquarium

Villaggio preistorico di viale dei cipressi

Castello

San Francesco

San Rocco

Immacolata

San Giuseppe

San Gaetano

Badia

Duomo

Piazza Roma

Santa Caterina d’Alessandria

Necropoli piazza Duomo

Sant’Antonio

Area marina protetta

Palazzo Bonaccorsi

Palazzo proto

Palazzo Catanzaro

Chiesa del Carmine

Chiesa del SS. Crocifisso

Chiesa San Giacomo

Sepolcro bizantino

Barone zumjungen

Chiesa Santa Maria Maggiore

Palazzo D’Amico

Teatro trifiletti

Villa Vaccarino

Palazzo del governatore

Fattoria romana di ciantro

Chiesa dell’Addolorata

Chiesa San Filippo e Giacomo (tono)

Chiesa dei cappuccini