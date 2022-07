La schiacciatrice mamertina Angela Milazzo, classe 2003, è il nuovo innesto della Volley Reghion di Reggio Calabria che disputerà il campionato di serie B2.

Milazzo dal 2015 al 2021 ha conquistato vittorie nei campionati under 16/18/19.

Ha giocato in serie C per due anni nella ASD Volley 96, successivamente ha militato per tre anni nella Saracena Volley dove viene allenata da coach Cesare Pellegrino.

Nella stagione 2020/2021, sempre con la Saracena Volley ottiene la promozione in serie B2. L’anno scorso ha partecipato al campionato di serie B2 con la Planet Volley Pedara.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin