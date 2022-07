Riaperto al transito veicolare lo svincolo di Ponente dell’asse viario. Sono stati infatti completati i lavori di realizzazione della mini rotatoria da parte dell’impresa incaricata dalla Città Metropolitana. L’infrastruttura in formato “mignon” serve ad agevolare il traffico veicolare all’incrocio tra l’uscita dell’asse viario ed il lungomare di ponente (zona Fossazzo).

« Oggi – dice il sindaco Pippo Midili – possiamo dire che sarà garantita maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Sono contento anche del rispetto dei termini da parte delle ditta. I lavori sono stati fatti in questo periodo proprio perché la strada in questione è ritenuta un’arteria fondamentale durante il periodo scolastico per famiglie, studenti e lavoratori. E non credo che alla fine vi siano stati disagi. È stato sufficiente avere pazienza di attendere la regolamentazione della viabilità attraverso il semaforo».

Il sindaco ha anche anticipato che, nella stessa zona, sarà presto realizzato il nuovo asfalto e verranno posizionati una serie di “occhi di gatto”, dispositivi luminosi installati sul manto stradale che migliorano la visibilità e favoriscono una viabilità più agevole.

L’appalto della rotatoria dello svincolo dell’asse viario rientra in una più ampia progettualità da un milione, che interesserà anche i comuni di Barcellona e Merì e nel caso di Milazzo riguarderà altresì l’incrocio semaforico con via Orgaz che conduce nelle varie frazioni della Piana.