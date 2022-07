Il primo numero è uscito il 14 luglio, e gli approfondimenti hanno interessato l’obbligo di pubblicazione degli atti, l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali, la competenza giurisdizionale in materia referendaria e l’autorizzazione idraulica unica.

La pubblicazione ospiterà anche una rassegna in breve delle principali notizie che interessano funzionari, dirigenti, segretari generali ed amministratori locali di comuni, liberi consorzi, città metropolitane ed unioni di comuni.

Sarà il mistrettese Lucio Catania, 58 anni, già segretario di San Filippo del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto, attualmente in servizio al comune di Enna, ad assumere la direzione scientifica del neonato “Il Bollettino della Regione Sicilia”, edito dal gruppo IlSole24Ore.

