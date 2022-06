La scuola media Zirilli festeggia la fine dell’anno scolastico con la prima edizione del Graduation Day. Un’articolata manifestazione di fine anno per salutare gli alunni e le alunne che con gli esami hanno completato il percorso nella scuola media, marcando con una cerimonia a loro dedicata il prossimo passaggio negli istituti superiori. La serata, introdotta da un’overture strumentale (pianoforte, oboe, clarinetto) suonata dalle docenti di musica, ha avuto inizio con il saluto ai numerosi presenti del dirigente scolastico Alessandro Greco e dell’Assessore ai Beni Culturali e Istruzione Francesco Alesci. È proseguita con la consegna di attestati agli alunni delle classi intermedie che si sono distinti in attività, gare e concorsi in ambito sportivo, matematico e scrittura creativa, per passare poi alla fase della “chiamata” di tutti gli alunni di terza media, ciascuno dei quali ha ricevuto un diploma simbolico con foto di rito. Successivamente, è stata assegnata una menzione speciale agli alunni e alle alunne che nel corso del triennio hanno evidenziato passioni, talenti ed eccellenze: dalla padronanza delle lingue straniere all’impegno nello sport, dall’espressività musico-strumentale al canto, dalla progettualità grafico-artistica alle abilità di interpretazione di ruoli e originalità espressa nella realizzazione ed il montaggio di video e cortometraggi a tema.

Il lancio festoso dei tocchi da “diplomati” ha suggellato il momento di attenta, emozionante, sentita valorizzazione dei ragazzi e delle ragazze che hanno vissuto un triennio complesso segnato da limitazioni, restrizioni, ansie, paure, distanze accettate e rielaborate grazie a supporti indispensabili: le famiglie e la scuola. Un video realizzato dai docenti, rievocando momenti significativi di vita scolastica, quelli che vanno oltre il perimetro delle lezioni frontali, dei compiti, delle interrogazioni, della DaD, della DID e di tutte le sigle che l’evento pandemico ha creato, ha espresso il saluto e l’abbraccio corale, caldo e partecipe del Dirigente e degli insegnanti che hanno guidato e sorretto i ragazzi e le ragazze, affiancando i genitori, lungo un tratto importante del loro cammino. Per concludere si sono esibiti in un saggio gli alunni e le alunne che hanno partecipato ai moduli Pon di musica, strumento e coro, prima di dare il via alla grande festa notturna resa frizzante dai balli, dalla vivace animazione musicale del dj professionista e da un ricco buffet allestito dai genitori.

Insomma un momento fatto di saluti, emozioni, auguri e il sentimento del distacco nascosto in un sorriso, fino a quando il cortile si svuotato.