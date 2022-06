Tre finanzieri milazzesi premiati con la medaglia di bronzo al merito della Guardia di Finanza, durante la festa de Corpo delle Fiamme Gialle che si è tenuta a Roma presso Villa Spada. Per il riconoscimeto soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pippo Midili e dall’amministrazione comunale per l’importante riconoscimento ottenuto a Roma dai tre finanzieri milazzesi in servizio sul pattugliatore “Monte Sperone”, Lgt.cs Vincenzo Pino, Lgt.cs Francesco Nastasi e Brig capo Giovanni Testa che insieme al loro comandante, maggiore Simone Cristalli, hanno incontrato il Presidente della Repubblica Mattarella e successivamente sono stati premiati, assieme ai colleghi.

Questa la motivazione dell’elogio: “Il pattugliatore multiruolo P.01 “Monte Sperone”, si prodigava, in tempo di notte, per prestare soccorso alla motonave di linea italiana “Euroferry Olympia”, il cui comandante aveva ordinato l’”abbandono nave” a causa di un disastroso incendio divampato a bordo che esponeva i passeggeri e l’equipaggio a un imminente e concreto pericolo di vita. Dimostrando particolare coraggio, straordinaria abnegazione, generoso slancio ed elevatissima professionalità marinaresca, assicurava il salvataggio di 278 persone, di cui 243 accolte sull’unità navale del corpo. L’operazione di soccorso costituiva mirabile esempio di incondizionato altruismo, eccezionale determinazione ed esemplare perizia nautica e riscuoteva in Italia e all’estero unanime ammirazione e riconoscenza nei confronti del corpo della Guardia di Finanza. Acque di Corfù, 18 febbraio 2022”. Sempre in questa circostanza è stato premiato anche un altro milazzese, Francesco Bartolotta, che da oltre 2 anni è al comando della Tenenza di Lipari che ha competenza sul territorio delle isole Eolie, con la seguente motivazione: “Comandante di Tenenza operava diuturnamente con lodevole spirito di sacrificio contribuendo a garantire la tutela della legalità economico finanziaria nella circoscrizione di competenza. La meritoria azione di comando permetteva al reparto di conseguire brillanti risultati operativi, suscitando l’ unanime apprezzamento delle autorità e delle superiori gerarchie nonché l’ammirazione della cittadinanza”.