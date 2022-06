Fine settimana di sport a Milazzo. Tanti gli eventi chesi sono svolti tra sabato e domenica in città. Dalla seconda edizione dell’International Camp, organizzato dall’Asd Svincolati Milazzo che ha portato in città cinque coach provenienti rispettivamente dalla Lituania, Stati Uniti, Brasile, Italia e Svezia al gran premio regionale 2022 di Karate summer cup 2022 che ha visto la collaborazione di 80 atleti.

Allo stadio Marco Salmeri invece si è svolto il memorial dedicato a Saverio Nania per ricordare il macchinista delle Ferrovie dello Stato scomparso nell’incidente ferroviario di Rometta, avvenuto il 20 luglio 2002. Alla manifestazione, vinta dal “LokomotivMilazzo/DLF Messina” che in finale ha battuto il Palermo per 3 a 0, hanno presenziato oltre all’assessore Antonio Nicosia, il presidente della SS Milazzo Frank Alacqua.

«Si tratta di eventi che – dice Antonio Nicosia, assessore allo sport, del Comune di Milazzo – confermano come il turismo possa crescere anche attraverso la valorizzazione dell’offerta sportiva»