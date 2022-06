Incidente stradale questa mattina a Capo Milazzo nei pressi di Gigliopoli. All’alba si è cappottata una Audi con all’interno due giovani che hanno riportato solo lievi contusioni. I ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Non si esclude il coinvolgimento di un’altra autovettura non ancora individuata che proveniva dal senso inverso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

