L’appuntamento è in Marina Garibaldi alle 16.45

Quello che oggi 26 giugno la Capitaneria di Porto regalerà sarà un momento molto spettacolare, un genere di esibizione mai vista a Milazzo. Nell’ambito del Dog Day, infatti, i militari della Guardia Costiera, si cimenteranno in delle simulazioni di recupero uomo in mare con le unità navali e le unità cinofile dell’ ACS (Associazione Cani Salvataggio) di Palermo. A seguire un elicottero proveniente dal 2 nucleo aereo della guardia costiera di Catania simulerà il recupero di un naufrago con l’impiego degli uomini Rescue Swimmer, corpo di èlite della Guardia Costiera.

Spettacolare esibizione Guardia Costiera a Milazzo, i Rescue Swimmer simuleranno salvataggio in mare

