Le Asd Svincolati Milazzo ed Il Minibasket Milazzo hanno siglato un accordo di collaborazione nell’intento di dare maggiore visibilità e consistenza al movimento della pallacanestro milazzese. Le necessità, per la Svincolati Milazzo titolare della prima squadra cittadina attualmente partecipante al campionato di C GOLD, di rinforzare un già florido settore giovanile e per il Minibasket Milazzo da svariati anni scuola di pallacanestro della città mamertina, di favorire ai propri giovani atleti uno sbocco naturale verso la maturazione tecnica e il completamento formativo, si sono spontaneamente incontrate per dare vita ad un percorso comune.

Consequenzialmente l’accordo sottoscritto prevede l’ingresso de Il Minibasket Milazzo nella Svincolati Academy ed inoltre l’Asd del patron Nello Principato trasferisce alla compagine del presidente Riccardo Giambo’ il titolo sportivo della Serie C Silver che permetterà di lanciare in questa categoria i soli giovani Under dell’Academy . Il Minibasket Milazzo continuerà a mantenere autonoma la gestione del proprio settore Minibasket .

«Sono molto felice di aver chiuso questo accordo con il presidente Riccardo Giambò – dice il patron Nello Principato che poi prosegue – Non potevo trovare soluzione migliore per i tanti giovani da me cresciuti e per coloro che andrò a formare negli anni a seguire». «Ringrazio – dice Giambò – il presidente Loredana Oliva ed il patron Principato per aver creduto nel nostro lavoro e nel progetto Academy. Da anni attenzioniamo sempre il settore giovanile e prova ne sono i vari titoli Regionali ottenuti . Una sinergia nata la scorsa stagione e suggellata adesso con un accordo che permetterà una ulteriore crescita a tutto il movimento cestistico cittadino. Una serie C Silver formata da soli giovani gioverà enormemente alla loro crescita sportiva e fungerà inevitabilmente da serbatoio per la nostra compagine di C Gold della quale ambiziosi sono i progetti del prossimo futuro»