Alla XII edizione di Taobuk, il festival internazionale del libro, Pasquale Caliri, chef Alma l’istituto di alta cucina di Gualtiero Marchesi e Ambasciatore del Gusto, condurrà gli ospiti all’interno del mondo culinario attravero l tema di quest’anno: “Verità”. L’ intento, durante l’incontro che si terrà nei locali dell’ Archivio Storico oggi lunedi 20 giugno alle 20,30, è quello di scoprire insieme il concetto di verità tra cucina autenticamente italiana e commistioni di sapori multiculturali, tra ricerche di senso e contaminazioni personali, in un viaggio all’insegna del piacere e della cultura gastronomica.

«Quello della verità- spiega lo chef – è probabilmente uno dei temi più aderenti al discorrere di cucina contemporanea, quella che come Ambasciatori Del Gusto, viviamo e promuoviamo quotidianamente nell’intento di preservare, conservare e diffondere quel concetto di “Made in Italy” che ancora ci rende protagonisti nel mondo»

Taormina, l’Ambasciatore del Gusto Pasquale Caliri chiuderà in dolcezza Taobuk 2022

