Sospesa domani la raccolta dei rifiuti. Questa sera dunque non dovrà essere conferita la frazione indifferenziata prevista nel calendario settimanale. La decisione del Comune scaturisce dalla perdurante chiusura della discarica di Trapani che rende impossibile alla Caruter di svuotare i mezzi da giorni carichi di immondizia.

L’impianto trapanese infatti è inattivo da oltre una settimana, ma sino a questa mattina a Milazzo è stato possibile il ritiro dell’umido, sacrificando lo svuotamento dei cestini situati sul territorio e peraltro strapieni di rifiuti. La mancata raccolta dell’indifferenziata dovrebbe consentire il ritiro almeno dell’umido nella giornata di giovedì, tenuto conto che questa tipologia di rifiuti, non può, soprattutto nel periodo estivo, rimanere in strada.

L’Amministrazione è in costante contatto con la Regione per cercare di ricevere delle soluzioni idonee a sbloccare una emergenza che rischia di avere ripercussioni pesanti soprattutto per località turistiche come Milazzo.

Ancora una volta il sindaco coglie l’occasione per invitare i cittadini, «coloro che rivendicano con orgoglio la loro appartenenza alla città», si legge in un comunicato stampa, , alla collaborazione, «evitando atteggiamenti che mortificano l’etica e la civiltà».