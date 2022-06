Un ventenne di Milazzo ha rischiato di annegare alla Ngonia Tono. Il giovane nonostante il mare agitato con onde alte oltre un metro e mezzo, ha deciso assieme agli amici di fare un bagno alla “puntitta”, la parte più estrema del Tono costituita da insenature e scogli. A salvarlo gli altri due amici, uno di 17 anni di Castroreale, l’altro milazzese di 14.

I giovani, nonostante il forte vento (18 nodi) e il mare agitato, hanno deciso nel pomeriggio di fare una passeggiata al Tono e non hanno resistito a fare un bagno. Avendo un solo costume, hanno deciso di alternarsi. Il primo a buttarsi dagli scogli, dopo le 17,30, è stato il ventenne che però, da subito, ha avuto difficoltà ad avvicinarsi alla riva. Immediatamente è scattato l’allarme. In attesa della Guardia Costiera che è intervenuta sia con un mezzo navale che con una pattuglia terrestre i giovani hanno avuto la lucidità di gettare una tavola all’amico per mantenersi a galla, e poi, tramite una canna, l’hanno tirato a riva. Ad aiutarli il personale del vicino nolo pedalò. Sul posto oltre alla Guardia Costiera, l’ambulanza del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Tanto spavento ma nessun ferito. Proprio per il mare agitato oggi nessun lido di Ponente ha affittato ombrelloni esponendo la bandiera rossa.