Presentata dal consigliere comunale Antonio Foti un’interrogazione rivolta all’Assessore ai Servizi Sociali sul tema del turismo accessibile. Foti chiede di conoscere quali attività ed iniziative l’Amministrazione e l’Assessorato ai servizi sociali ha svolto con riferimento all’Avviso pubblico sul Turismo Accessibile e Inclusivo per le persone con disabilità.

Ripresi nel corpo dell’interrogazione le note stampa pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministro, del Ministro per la disabilità, i relativi avvisi pubblici e gli atti della Regione Siciliana del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali (D.D.G. n. 89 del 8 febbraio 2022).

“Se Milazzo vuole competere con le altre realtà a vocazione turistica – dichiara Foti – non può non prendere in considerazione il tema dell’inclusione e dell’accessibilità favorendo la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari. Necessario pensare ad una programmazione che permetta di realizzare specifiche infrastrutture e servizi accessibili. Infine immaginare progetti finalizzati ad incentivare tirocini lavorativi nel settore turistico per persone con disabilità”.