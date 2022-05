SAN FILIPPO DEL MELA. Stanno per essere ultimati i lavori per illuminare la super strada (strada nazionale), che da parecchi anni si trova al buio. L’annuncio, che vuole essere un reconto dei lavori, parte dal sindaco Gianni Pino che con un post sulla sua pagina Facebook informa i suoi concittadini. «Noi stiamo lavorando – scrive – sulla parte di impianto di pertinenza del nostro Comune ed il Comune di Milazzo sta per cominciare i lavori sull’impianto di sua pertinenza. Continua il rapporto di ottima collaborazione con il Comune di Milazzo e con gli altri comuni con cui condividiamo parte del nostro territorio. Stiamo per chiudere un’altra parentesi buia. Andiamo avanti».

