Mentre Fabrizio Previti , sarà l’unico finalista che rappresenterà la provincia di Messina alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica che si terranno a Cesenatico dal 6 all’8 maggio. Da sempre il Liceo partecipa a competizioni, condividendo lo scopo educativo che esse rappresentano ritenendo che siano un momento di crescita formativa e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, come d’altronde richiesto nella società di oggi.

SPADAFORA . Anche quest’anno scolastico, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, il Liceo Galileo Galilei diretto dalla dirigente Giovanna De Francesco ha partecipato alle competizioni nazionali di Matematica. Due alunni della classe quinta A del Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate hanno ottenuto ragguardevoli risultati: è Gabriele Ottanà uno dei due finalisti dei Campionati di Giochi Matematici della Bocconi della categoria L2 (studenti di quinta superiore e del primo biennio universitario) per la provincia di Messina. Lo studente parteciperà alle finali nazionali nella sede della Bocconi di Milano il 14 maggio.

