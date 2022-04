Al via il primo appuntamento del maggio dei libri. Nel centenario dalla nascita, il 27 aprile 2022 , a Palazzo D’Amico, si è tenuto l’incontro dal titolo “Pier Paolo Pasolini- L’usignolo appassionato” . L’evento è stato organizzato dalla sezione Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) di Milazzo con il patrocinio del Comune.I lavori sono stati introdotti dell’ Assessore ai Beni Culturali Francesco Alesci, e da Nella Barbera, presidente Uciim “ Maria Cernuto” di Milazzo, che ha tratteggiato la figura poliedrica e complessa di Pasolini, sottolineandone l’impegno non solo artistico e poetico ma anche politico e civile.

Loredana Stagno ha, invece evidenziato l’importanza che la descrizione dei paesaggi e degli ambienti ha avuto nell’opera pasoliniana, quasi a volerne rafforzare la capacità espressiva e sottolineare lo spirito. Filippo Russo, mediante la lettura di alcune poesie di Salvatore Amato, con la passione per la letteratura che lo contraddistingue, ha messo in evidenza la grandezza dell’impegno morale, civile e politico di Pasolini animato dalla devozione dell’ intellettuale onesto per la verità da cui l’implacabile critica alla società e alla classe politica di quegli anni, da lui pagata a caro prezzo con l’isolamento e il disprezzo per la sua omosessualità.