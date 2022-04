A San Pier Niceto diventa ufficiale la candidatura a sindaco di Domenico Nastasi , 49 anni, consigliere comunale dal 1998. Nelle ultime due legislature ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale. Sfiderà l’uscente Calderone.

A sostegno del candidato Domenico Nastasi, la lista “Gallo- Impegno per San Pier Niceto” che fa riferimento a Santi Formica, già assessore regionale e per più mandati deputato regionale, rappresentata oggi dai consiglieri comunali Piero Lembo, Antonio Milicia e Francesco Nastasi. Sempre a supporto di Nastasi ci sarà il gruppo “Nastasi sindaco”, formatosi in seguito alla decisione di Calderone di candidarsi per il terzo mandato e che all’interno dell’aula può contare sulla presenza del vicepresidente del consiglio comunale Giuseppe Rosario Calogero e del capogruppo di maggioranza Giuseppe Totaro.

“Ringrazio tutti i gruppi politici, i consiglieri comunali, i sostenitori e le tante personalità che hanno deciso di proporre la mia candidatura. Ho deciso di accettare consapevole delle tante difficoltà e del grande lavoro che ci aspetta. Se eletto, avvierò una stagione di autentico rinnovamento, partirò coinvolgendo tutte le Istituzioni e le associazioni. Ritengo, infatti, fondamentale per la crescita del mio paese il loro prezioso contributo. Mi riferisco in modo particolare alla parrocchia e ai relativi gruppi parocchiali, alla locale Proloco e all’associazione musicale “Maestro Pietro Nastasi”. Il mio motto da sempre è “lavoro e contatto diretto con i cittadini”. La mia lunga esperienza amministrativa e la straordinaria squadra che mi sostiene, fatta di tante professionalità, giovani e meno giovani, lavorerà in modo sinergico per consentire a San Pier Niceto di ambire a uno sviluppo crescente che veda nel cittadino il vero protagonista del cambiamento. Lavorerò per costruire ponti senza mai innalzare barriere”, dichiara Domenico Nastasi.