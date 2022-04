Condividi questo articolo



OGGI MILAZZO SOCIAL Complessivamente sono stati 20 i punti patente decurtati e sono state elevate sanzioni pecuniarie per un totale di 2.174 euro.

Nel corso dell’operazione, finalizzata all’accertamento del rispetto delle norme del codice della strada, sono stati controllati 107 veicoli ed elevati 14 verbali (2 per uso di telefonino alla guida, 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 7 per omessa revisione, 1 per guida con patente straniera e 7 veicoli sospesi dalla circolazione).