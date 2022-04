Milazzo, la Regione finanzia 90 mila euro per la nuova illuminazione esterna del castello

Assegnati al Comune di Milazzo 90 mila euro per l’illuminazione esterna del Castello. Le risorse sono state messe a disposizione dalla Regione. Cinque milioni di euro per progetti di illuminazione artistica di castelli, manieri, fortezze e torri.

Il bando prevedeva che gli enti locali potessero presentare la domanda di finanziamento per un singolo intervento. Le agevolazioni sono state concesse come contributo a fondo perduto fino a un limite del 90% del costo ammissibile e per un importo massimo di 90 mila euro. L’Amministrazione mamertina ha dunque ottenuto il massimo possibile e adesso potrà realizzare, sulla scorta della progettualità presentata, impianti di illuminazione ad alta efficienza energetica e che sfruttano tecnologie innovative. Al di là della valorizzazione, il progetto ha anche un obiettivo di sostenibilità ambientale.