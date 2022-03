Francesco Dieni, alunno della terza A del Liceo Classico “Impallomeni” di Milazzo ha vinto il primo premio nella sezione iuniores del “Certamen Peloritanum Messanense”, prestigiosa competizione nazionale di traduzione dal latino. La notizia gli è stata data in classe dalla dirigente scolastica, Francesca Currò, assieme al responsabile di progetto per i certamina di lingue classiche, il professore Massimo Raffa, e alla docente di Latino della classe, la professoressa Concetta Cicero. I complimenti della Dirigente e dei docenti sono stati accompagnati dagli applausi e dall’entusiasmo dei compagni di classe. «Sono contentissimo. Ringrazio la professoressa Cicero e i miei compagni di classe, che mi hanno sempre supportato», queste sono state le prime parole di Francesco Dieni subito dopo l’annuncio.

La premiazione è in programma per venerdì 8 aprile alle 16.30, al Liceo classico “Maurolico” di Messina, durante la quale ci sarà una menzione d’onore per gli insegnanti e per i dirigenti degli Istituti dei primi classificati nelle tre sezioni. Il primo posto di Francesco Dieni inorgoglisce l’intera comunità scolastica dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni” ed è un importante traguardo per tutto il territorio.

I certamina sono gare di traduzione e commento (la parola “certamen” in latino indica proprio una gara, una competizione, e il plurale di certamen è certamina come sa chi ha studiato latino), ce ne sono tanti in Italia e ce ne sono stati di importanti anche all’estero (come l’olandese Certamen Hoeufftianum). Il “Certamen Peloritanum Messanense” è organizzato dalla delegazione messinese “P.Sgroj-G.Morabito” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica presso il Liceo classico “Francesco Maurolico” di Messina, è accreditato dal Ministero dell’Istruzione ed è giunto quest’anno alla XXXII edizione. Il Certamen coinvolge ogni anno alunni di tutti i Licei italiani ed è articolato in tre sezioni: sezione classica Iuniores (per gli alunni delle prime, seconde e terze classi del liceo classico), sezione classica Seniores (per gli alunni delle quarte e quinte classi del liceo classico) e sezione scientifico-umanistica (per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane). Condizione di ammissibilità è la promozione nell’anno scolastico precedente con votazione, in latino, non inferiore a 8/10. Francesco Dieni si è distinto tra decine di coetanei provenienti dai più importanti licei della Sicilia e dell’Italia meridionale per la sua versione italiana di un passo dal “De bello civili” di Cesare, di cui ha anche commentato gli aspetti retorico-stilistici.